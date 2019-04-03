В Шахтах пойдёт под суд проводник, пытавшийся посадить пассажирку в двигавшийся поезд



В Шахтах завершено расследование уголовного дела в отношении проводника пассажирского вагона станции Казань Горьковского филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания». Мужчина обвиняется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».



По версии следствия, 20 июня 2018 года на станцию Шахтная прибыл поезд № 476 сообщением «Адлер-Казань». После недолгой стоянки, состав продолжил движение. Когда поезд отходил от станции, проводник увидел пассажирку, бежавшую за вагоном.



Мужчина откинул подножку и попытался посадить женщину в движущийся поезд. Но она не удержалась и упала на насыпь, а затем на железнодорожное полотно. В результате наезда колесной пары, пострадавшей был причинён тяжкий вред здоровью.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для последующего направления в суд, - сообщили в Южном Следственном управлении на транспорте СКР.



Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.