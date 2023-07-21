В Шахтах без вести пропал 42-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В городе Шахты Ростовской области без вести пропал 42-летний мужчина. Виталий Степанов не выходит на связь с близкими около двух недель.Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 9 июля. Спустя пару часов он перестал отвечать на звонки. Тогда родственники забили тревогу и обратились с заявлением о пропаже в полицию. Затем к поискам привлекли волонтерские отряды.Виталий Степанов ростом 180 сантиметров и нормального телосложения. У него светло-русые волосы и серо-зеленые глаза. В день исчезновения он был одет в темно-серую футболку, темно-серые спортивные штаны и обут в бежевые кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.