Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 42-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 42-летнего мужчину
В Семикаракорском районе пропал 42-летний мужчина. О местонахождении Сергея Шальнова ничего не известно с 18 сентября.

Мужчина ушел из дома в хуторе Топилин. Спустя пару часов он перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Шальнов высокий (190 сантиметров) и среднего телосложения. У него светло-русые волосы и голубые глаза. В чем был одет мужчина в тот день, не сообщается.

Если вам известно, где может находиться местный житель, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.