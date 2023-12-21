В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 42-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Семикаракорском районе пропал 42-летний мужчина. О местонахождении Сергея Шальнова ничего не известно с 18 сентября.Мужчина ушел из дома в хуторе Топилин. Спустя пару часов он перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Шальнов высокий (190 сантиметров) и среднего телосложения. У него светло-русые волосы и голубые глаза. В чем был одет мужчина в тот день, не сообщается.Если вам известно, где может находиться местный житель, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.