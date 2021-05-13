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В Шахтах без вести пропал 37-летний мужчина

В Шахтах без вести пропал 37-летний мужчина
В Ростовской области без вести пропал 37-летний мужчина. Сергей Ботов пропал 30 апреля в Шахтах, и с тех пор о нем нет никакой информации.

Об исчезновении мужчины рассказали волонтеры. Родственники мужчины обратились к ним за помощью, когда не смогли найти его самостоятельно. Ориентировку распространили в соцсетях и СМИ.

На вид Сергею - 35-37 лет, его рост - 170 сантиметров, у него среднее телосложение, волосы темные короткие. В день исчезновения он был одет в светлый свитер, темно-синие джинсы, светлую ветровку, обут в черные туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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