Фото: Дондей

В Ленинском районе Ростова за месяц из-за ЧП серьезно пострадали два жилых дома. С начала марта в донской столице произошли два крупных пожара, в результате которых десятки ростовчан остались без жилья.Вначале 7 марта вспыхнула кровля трехэтажного дома на улице Обороны, 81. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. На место прибыли сотрудники МЧС. Пламя удалось ликвидировать до его распространения на квартиры. Однако это не спасло жилье от ущерба. В процессе тушения с 3-го по 1-й этажи все было залито водой. В связи с этим были отключены газ, свет и отопление. Жить там было нельзя. Собственникам представили квартиры в маневренном фонде, но согласились на него лишь четыре человека, включая семью с двумя несовершеннолетними детьми. Поскольку здание принадлежит частному лицу, ответственность за ремонт крыши ложится на плечи жильцов. Но когда это произойдет, неизвестно.Тем, кто жил в доме на проспекте Буденновском, 51, повезло больше. 24 марта ранним утром загорелся фасад ТРК «Астор». Огонь быстро распространился на крышу, а затем и на кровлю соседнего здания. Из дома эвакуировали 15 жильцов. Пожарные смогли потушить пламя на площади 800 квадратных метров. Из-за аварийной ситуации коммуникации были отключены. На следующий день после происшествия было проведено собрание, на котором обсуждался вопрос о переселении жильцов в маневренный фонд. Однако было принято решение не расселять людей. Кровлю обещают отремонтировать в ближайшее время. После этого в доме возобновят подачу ресурсов.Уже трое жителей обратились к муниципальным органам с просьбой о финансовой поддержке. Сроки возвращения домой пока не определены.Также нет информации о точных датах начала ремонтных работ, но если их не провести в ближайшее время, это может привести к обрушению кровли.