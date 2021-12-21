В северных районах Дона похолодает до -28 градусов

Фото: Алексей Бойко.

В северных районах донского региона резко похолодает. 23 декабря в Чертковском, Верхнедонском и Шолоховском районах столбики термометров опустятся до -28 градусов. Об этом сообщает портал ГУ МЧС по Ростовской области.Днем ожидаются небольшие осадки в виде снега. На дорогах образуется гололедица. Из-за этого водителей просят соблюдать интервал движения и скоростной режим.В среднем по области температура воздуха ночью - до -13…-18, днём - до -11…-16°. Порывы воздушных масс будут достигать 14 метров в секунду (50 километров в час).