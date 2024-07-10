В Батайск спасли собаку по кличке Малыш, которого сбила машина

Фото: Наталья

В Батайск спасли собаку по кличке Малыш, у которого сбила машина. О том, как питомец идёт на поправку, рассказала местная жительница Наталья.По словам Натальи, Малыш — это добрая дворняга, которая жила на улице Шмидта. Собаку любили все соседи, некоторые даже подкармливали её. Малыш никогда не проявлял агрессии.12 июня собаку нашли в ужасном состоянии на обочине дороги. Кто-то сбил её, и она не могла встать на лапы. Из раздробленной ноги уже вылезали опарыши.Наталья не растерялась и отвезла Малыша в ветеринарную клинику. Врачи наложили фиксатор на необходимое место и начали лечить разрывы, которые гноились. В течение месяца питомцу оказывали медицинскую помощь.Добрые люди помогали Наталье финансово, и состояние Малыша значительно улучшилось. Сейчас он уверенно идёт на поправку и даже пытается вставать на все четыре лапы.Если вы хотите помочь Малышу или приютить его, вы можете связаться с Натальей по номеру телефона: 7-950-852-79.