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В Батайск спасли собаку по кличке Малыш, которого сбила машина

В Батайск спасли собаку по кличке Малыш, которого сбила машина
В Батайск спасли собаку по кличке Малыш, у которого сбила машина. О том, как питомец идёт на поправку, рассказала местная жительница Наталья.

По словам Натальи, Малыш — это добрая дворняга, которая жила на улице Шмидта. Собаку любили все соседи, некоторые даже подкармливали её. Малыш никогда не проявлял агрессии.

12 июня собаку нашли в ужасном состоянии на обочине дороги. Кто-то сбил её, и она не могла встать на лапы. Из раздробленной ноги уже вылезали опарыши.

Наталья не растерялась и отвезла Малыша в ветеринарную клинику. Врачи наложили фиксатор на необходимое место и начали лечить разрывы, которые гноились. В течение месяца питомцу оказывали медицинскую помощь.

Добрые люди помогали Наталье финансово, и состояние Малыша значительно улучшилось. Сейчас он уверенно идёт на поправку и даже пытается вставать на все четыре лапы.

Если вы хотите помочь Малышу или приютить его, вы можете связаться с Натальей по номеру телефона: 7-950-852-79.
Фото: Наталья
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