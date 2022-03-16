В Сальске под суд пойдет мужчина, зарезавший семейную пару
Житель Сальска предстанет перед судом за жестокую расправу над семейной парой. 50-летнего мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство свидетелей преступления.
Rostov.ru рассказывал ранее о страшной трагедии, случившейся 1 апреля 2021 года на улице Крымской. В тот день в частный дом Аллы и Максима Д. ворвался с ножом их сосед. Он нанес множество ударов холодным оружием. 30-летний мужчина и его 41-летняя жена скончались от полученных травм на месте происшествия.
В это время в гости к семейной паре пришел 42-летний мужчина со своей знакомой. Злоумышленник набросился с ножом и на него, но убить не смог. Мужчина вырвался и обратился за медпомощью.
Правоохранители в тот же день задержали подозреваемого и возбудили в отношении него уголовное дело.
- Собраны достаточные доказательства, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.