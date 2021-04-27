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Житель Батайска, зарезавший мужчину в квартире у экс-супруги, пойдет под суд

Житель Батайска, зарезавший мужчину в квартире у экс-супруги, пойдет под суд
В Батайске 40-летний мужчина предстанет перед судом за убийство. Происшествие случилось вечером 13 февраля дома у его бывшей жены

Как сообщал Rostov.ru, обвиняемый застал экс-супругу с неизвестным мужчиной. Между оппонентами произошла ссора, которая вскоре переросла в драку. В какой-то момент ревнивый муж схватил нож и несколько раз ударил им в шею 35-летнего мужчины. От полученных травм тот скончался на месте.

Правоохранители задержали батайчанина и завели в отношении него уголовное дело по статье «Убийство». Оказалось, что полгода назад он вышел из мест лишения свободы, где отбывал срок за подобное преступление.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Мужчина пробудет под стражей до суда. Если его вину докажут, ему грозит от 10 лет тюрьмы.

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