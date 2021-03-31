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В Сальске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары

В Сальске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары
В Сальске задержали мужчину по подозрению в убийстве семейной пары. Происшествие случилось 1 апреля в одном из домов на улице Крымской.

Ранее Rostov.ru сообщал об этой трагедии. В дом Аллы и Максима Д. ворвался мужчина с ножом. Он нанес паре множество ударов холодным оружием. 30-летний мужчина и его 41-летняя жена скончались от полученных травм на месте происшествия.

По версии следствия, злоумышленник пытался избавиться и от свидетеля, который зашел к паре в гости. Однако убить 42-летнего мужчину не удалось. Он смог вырваться и обратиться за медицинской помощью. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в групповом убийстве. Им оказался 49-летний местный житель.

- В отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство, с целью скрыть совершенное преступление», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Что стало причиной конфликта между сальчанами, пока неизвестно.

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