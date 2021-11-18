В Сальске нашли останки четверых бойцов

Фото: «Миус-Фронт».

В Сальске обнаружили останки четверых бойцов. На месте, где нашли останки солдат, 80 лет назад шла битва за Ростов. Члены объединения «Миус-Фронт» рассказали на своей странице в соцсетях об очередной находке.Останки находились на глубине не более 30 сантиметров. По словам специалистов, тела убитых красноармейцев после смерти никто не присыпал землей. Они так и остались лежать, и только через десятки лет оказались под слоем почвы.- Поднимаем одного за другим погибших от артогня, бомбовых ударов, танковых стальных гусениц. Они погибли, пытаясь остановить врага. И остановили! - написали участники экспедиции.Это далеко не первая находка поисковиков. За полгода работы экспедиции «Без срока давности» в расстрельных ямах нашли более 200 мирных жителей и военнопленных, погибших от рук нацистов. Летом участники «Миус-Фронта» перезахоронили 60 человек, а в ноябре - еще 109. Всего в 1942-1943 годы на месте бывшего кирпичного завода погибли более 3,5 тысячи человек.