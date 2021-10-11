Поисковики нашли в Сальске останки кавалериста

Поисковики объединения «Миус-Фронт» нашли на месте бывшего кирпичного завода в Сальске останки казака-кавалериста. Боец пал во время атаки вместе со своим конем. Работы ведутся в рамках поисковой экспедиции «Без срока давности».– Накрыло взрывом во время атаки. Так оба и легли в одну воронку. Смерть навеки соединила их, – сообщил в «Миус-Фронте».Экспедиция в Сальске будет продолжаться до поздней осени. Всего во время оккупации Сальска, с 31 июля 1942-го по 21 января 1943 года, нацисты расстреляли более трех с половиной тысяч человек. Задача поисковиков – найти все расстрельные ямы.