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Поисковики нашли в Сальске останки кавалериста

Поисковики нашли в Сальске останки кавалериста
Поисковики объединения «Миус-Фронт» нашли на месте бывшего кирпичного завода в Сальске останки казака-кавалериста. Боец пал во время атаки вместе со своим конем. Работы ведутся в рамках поисковой экспедиции «Без срока давности».

– Накрыло взрывом во время атаки. Так оба и легли в одну воронку. Смерть навеки соединила их, – сообщил в «Миус-Фронте».

Экспедиция в Сальске будет продолжаться до поздней осени. Всего во время оккупации Сальска, с 31 июля 1942-го по 21 января 1943 года, нацисты расстреляли более трех с половиной тысяч человек. Задача поисковиков – найти все расстрельные ямы.
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