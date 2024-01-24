В салоне маршрутки № 92 в Ростове образовалась дыра

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Ростовчане пожаловались на опасную дыру в салоне маршрутки № 92. Снимки пробоины горожане опубликовали в соцсетях 24 января.По словам местных жителей, в салоне маршрутки № 92 Центральный рынок – Платовский в полу образовалась дыра. Однако водитель решил не залатать пробоину, а просто положить на нее хлипкую картонку. Вероятно, пассажиры могут не заметить отверстие и провалиться туда.- Под ней – крутящиеся запчасти, всякое плохое может случится, если не заделают, - добавил ростовчанин.По какой причине в полу образовалась дыра, не сообщается. Компании-перевозчику следует обратить внимание на проблему и проверить общественный транспорт.