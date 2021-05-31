В Ростовском водоканале назначили нового генерального директора
Совет директоров АО «Ростовводоканал» назначил нового генерального директора. О том, что водоканал возглавит Сергей Кабанов, стало известно 1 июня.
Ранее он занимал должность замгендира АО «Ростовводоканал». Сергей Кабанов окончил Академию права и управления Министерства юстиции РФ в городе Рязани. Там он получил высшее образование по специальности «Юриспруденция». У нового директора имеется большой опыт работы на руководящих должностях.
Сергей Кабанов сменил на посту Алексея Тейге, который проработал там чуть больше полугода. Имя Тейге стало особенно известно после скандала с вонючей водой. В феврале тысячи ростовчан стали жаловаться на грязную и вонючую водопроводную воду. Причиной зловония стали водороли, появившиеся из-за раннего цветения Дона. Водоканал запустил новые очистные установки. Руководители АО «Ростовводоканал» сотрудничали со СМИ, чтобы максимально осветить проблемы и показать, как их решают. Однако ростовчане продолжали жаловаться на качество воды и рыбный запах.
Как только проблемы с качеством водопроводной воды поутихли, Тейге покинул должность. Связано ли это с водопроводным скандалом, неизвестно.
К слову, его предшественники тоже недолго возглавляли крупнейшего поставщика воды в Ростове. До Тейге Ростовводоканал возглавлял Максим Неснов, который проработал на этой должности около года - с 2018 по 2019 годы. А до этого руководил «Ростовводоканалом» Сергей Энтин, который также продержался на посту гендиректора чуть больше года.