В Ростовскую область вернулись моряки, чьё судно арестовали в Турции



Моряки арестованного в Турции судна вернулись домой, в Ростовскую область. Такую информацию сообщил капитан корабля Бахман Багиров.



Напомним, что история с судном Streamline началась в июне 2018 года. Тогда корабль прибыл на ремонт в Стамбул. Здесь его арестовали за долги предыдущего хозяина - Seamann Investitionen Ltd.



В апреле капитан сообщил, что на борту изначально находились 12 человек, 10 из которых — дончане. Потом их осталось только шесть. Судовладелец заявил, что Streamline не может оставаться без своей команды.



Наконец, 27 мая стало известно, что моряки вернулись на родину. На днях все они прилетели в родной регион.



Отмечается, что экипаж не получил долги по зарплате. Багиров сказал, что этим вопросом занимается турецкий адвокат.