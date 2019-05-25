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В Ростовскую область вернулись моряки, чьё судно арестовали в Турции

В Ростовскую область вернулись моряки, чьё судно арестовали в Турции
Моряки арестованного в Турции судна вернулись домой, в Ростовскую область. Такую информацию сообщил капитан корабля Бахман Багиров.

Напомним, что история с судном Streamline началась в июне 2018 года. Тогда корабль прибыл на ремонт в Стамбул. Здесь его арестовали за долги предыдущего хозяина - Seamann Investitionen Ltd.

В апреле капитан сообщил, что на борту изначально находились 12 человек, 10 из которых — дончане. Потом их осталось только шесть. Судовладелец заявил, что Streamline не может оставаться без своей команды.

Наконец, 27 мая стало известно, что моряки вернулись на родину. На днях все они прилетели в родной регион.

Отмечается, что экипаж не получил долги по зарплате. Багиров сказал, что этим вопросом занимается турецкий адвокат.

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