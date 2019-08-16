Морякам, бастовавшим в ростовском порту, выплатили долги по зарплате



Моряками теплохода «Vostok», бастовавшим в ростовском порту, выплатили долги по зарплате. Информация об этом появилась на сайте Азово-Донской организации профсоюза моряков.



В конце июня теплоход «Vostok» арестовали из-за долгов судовладельца перед сотрудниками. Компания Blackmed Maritime Ltd. Задолжала сотрудникам около 71 тысячи долларов. Позже члены экипажа организовали профсоюзное собрание. Они объявили акцию протеста. До полного расчета моряки были намерены выполнять на судне только минимальные обязанности.



На следующий день выяснилось, что акция протеста повлияла на работодателя. Судовладелец начал выплачивать морякам долги по зарплате. Председатель Азово-Донской организации Леонид Глушак сообщили, что к настоящему моменту компания погасила все долги перед работниками.