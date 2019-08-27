В порту Азова моряки, полгода не получавшие зарплату, не пускают ремонтную бригаду на судно



В порту Ростовской области моряки начали протест из-за долгов по зарплате. Механики не пускают ремонтную бригаду в машинное отделение. О происшествии на теплоходе Magellan сообщили в Азово-Донской организации профсоюза моряков.



По словам председателя организации Леонида Глушака, судно арестовали ещё в июне 2018 года. С тех пор теплоход находится на рейде в Азовском порту. По неизвестной причине его владелец нанимал экипаж на арестованное судно.



На Magellan изначально находились восемь человек. Двое из них — старший и третий механики — не получали зарплату с февраля 2019 года. Остальные шестеро — с апреля. Общая сумма долга составила порядка 25 тысяч долларов. Шесть человек покинули судно, а механики остались и 24 августа начали протест.



Мужчины не пускают сотрудников ремонтных служб в машинное отделение. Спустя неделю ни оператор, ни владелец судна так и выплатили рабочим долг.



Леонид Глушак добавил, что Азово-Донская организация профсоюза моряков планирует обратиться к правоохранителям.