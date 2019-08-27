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В порту Азова моряки, полгода не получавшие зарплату, не пускают ремонтную бригаду на судно

В порту Азова моряки, полгода не получавшие зарплату, не пускают ремонтную бригаду на судно
В порту Ростовской области моряки начали протест из-за долгов по зарплате. Механики не пускают ремонтную бригаду в машинное отделение. О происшествии на теплоходе Magellan сообщили в Азово-Донской организации профсоюза моряков.

По словам председателя организации Леонида Глушака, судно арестовали ещё в июне 2018 года. С тех пор теплоход находится на рейде в Азовском порту. По неизвестной причине его владелец нанимал экипаж на арестованное судно.

На Magellan изначально находились восемь человек. Двое из них — старший и третий механики — не получали зарплату с февраля 2019 года. Остальные шестеро — с апреля. Общая сумма долга составила порядка 25 тысяч долларов. Шесть человек покинули судно, а механики остались и 24 августа начали протест.

Мужчины не пускают сотрудников ремонтных служб в машинное отделение. Спустя неделю ни оператор, ни владелец судна так и выплатили рабочим долг.

Леонид Глушак добавил, что Азово-Донская организация профсоюза моряков планирует обратиться к правоохранителям.

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