В Ростовскую область пришел ураганный ветер

Фото: pogoda.ru

Вечером 29 ноября в Ростовскую область пришел сильный ураганный ветер. Погодное явление наблюдают жители Ростова-на-Дону, Батайска, Таганрога и других городов.Как сообщили в региональном управлении ГУ МЧС, в области объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 30-32 метров в секунду. Ветер валит деревья и обрывает линии электропередачи. Поселки Русско-Прохоровский и Простоквашино уже остались без электричества. Не исключено, что в скором времени это ждет жителей и других населенных пунктов.Спасатели рекомендуют в период непогоды оставаться дома. Если у вас есть автомобиль, оставьте его в безопасном месте, например, в гараже или на закрытой парковке.Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру: 112.