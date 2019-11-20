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Ураганный ветер разрушил остановку в Ростове

Ураганный ветер разрушил остановку в Ростове
Жители Ростова-на-Дону продолжают страдать из-за ураганного ветра. В этот раз не посчастливилось людям, которые ждут транспорт на остановке возле парка Собино. В ночь на 22 ноября стихия вырвала из земли остановку и опрокинула её.

О происшествии рассказали очевидцы. Конструкция не выдержала напора ветра и рухнула на землю. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ветер пришёл в Ростовскую область вместе с похолоданием. Температура воздуха опускается до -10 градусов, и к этому добавляются ледяные порывы силой до 20 метров в секунду. По всему региону ветер опрокидывает деревья, столбы и различные конструкции. Так, 21 ноября на проспекте Ленина рухнула опора линий электропередачи.

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