На Ростовскую область надвигаются ураганный ветер и дожди

В ближайшее время в Ростовской области начнутся ливни с грозой, сильный ветер и град. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По данным специалистов, на донской регион надвигаются сразу несколько неблагоприятных метеорологических явлений. Так, скорость ветра усилится до 24 метров метров в секунду. Ливни будут сопровождаться грозами и градом.При этом похолодания ждать не следует. Столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. Непогода продлится минимум сутки.Ростовчанам и жителям области не следует без необходимости покидать дома. В случае, если вы все-таки оказались на улице, стоит избегать неустойчивых конструкций, высоких деревьев и высоких металлических сооружений.