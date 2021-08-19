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На Ростовскую область надвигаются ураганный ветер и дожди

На Ростовскую область надвигаются ураганный ветер и дожди

В ближайшее время в Ростовской области начнутся ливни с грозой, сильный ветер и град. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным специалистов, на донской регион надвигаются сразу несколько неблагоприятных метеорологических явлений. Так, скорость ветра усилится до 24 метров метров в секунду. Ливни будут сопровождаться грозами и градом.

При этом похолодания ждать не следует. Столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов. Непогода продлится минимум сутки.

Ростовчанам и жителям области не следует без необходимости покидать дома. В случае, если вы все-таки оказались на улице, стоит избегать неустойчивых конструкций, высоких деревьев и высоких металлических сооружений.

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