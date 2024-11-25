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В ростовскую ИК-2 пытались перебросить наркотики

В ростовскую ИК-2 пытались перебросить наркотики
В исправительное учреждение № 2 города Ростова-на-Дону мужчина пытался передать запрещённые вещества. Инцидент произошел 22 ноября на улице Тоннельной, 4.

Во время патрулирования территории режимного объекта сотрудник исправительного учреждения обратил внимание на подозрительного человека. Тот пытался перебросить что-то через ограждение. Нарушителя задержали. Им оказался житель Таганрога.

Как отметили в ГУФСИН по Ростовской области, при досмотре у него нашли три свёртка с зелёной растительной массой, предположительно наркотического происхождения.

- В действиях задержанного усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Проводится проверка, - добавили в ведомстве.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
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