В колонию Новочеркасска заключенному пытались передать наркотики в чае

В колонию Новочеркасска заключенным пытались передать запрещенные вещества. Об этом 10 марта рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.Происшествие случилось 9 марта. В колонию № 14 жительница станицы Ольгинской принесла продуктовую передачу на имя одного из заключенных. В ней во время досмотра собака почувствовала запах запрещенного вещества в чае. В пачке сотрудники режимного учреждения нашли 43 свертка с веществом серого цвета (предположительно, наркотического содержания) общим весом примерно 5 граммов.- В действиях женщины усматриваются признаки состава преступления по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - прокомментировали в ведомстве.После проверки будет принято соответствующее решение. Женщине грозит тюремное заключение.