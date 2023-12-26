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В колонию Ростова пытались провезти наркотики в машине

В колонию Ростова пытались провезти наркотики в машине
В Ростове пытались провезти наркотики в колонию. Инцидент произошел 25 декабря на улице Тоннельной, 4.

В тот день на территорию режимного учреждения въехал автомобиль. Сотрудники ИК стали досматривать машину. Под водительским сиденьем они обнаружили подозрительный сверток. В нем находились 15 пластинок с психотропными таблетками и трава (предположительно, растительная масса тоже была наркотического содержания).

Водителя авто тут же задержали, «запрещенку» изъяли.

— В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — уточнили в ГУФСИН России по Ростовской области.

Изъятые предметы передали правоохранителям.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.
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