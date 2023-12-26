В колонию Ростова пытались провезти наркотики в машине

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области.

В Ростове пытались провезти наркотики в колонию. Инцидент произошел 25 декабря на улице Тоннельной, 4.В тот день на территорию режимного учреждения въехал автомобиль. Сотрудники ИК стали досматривать машину. Под водительским сиденьем они обнаружили подозрительный сверток. В нем находились 15 пластинок с психотропными таблетками и трава (предположительно, растительная масса тоже была наркотического содержания).Водителя авто тут же задержали, «запрещенку» изъяли.— В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — уточнили в ГУФСИН России по Ростовской области.Изъятые предметы передали правоохранителям.