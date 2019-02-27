В Ростовской области у 170-килограммовой женщины удалили гигантскую грыжу



Врачи ЦРБ Мясниковского района Ростовской области провели операцию по удалению гигантской грыжи около 30 сантиметров в диаметре.



В чалтырьскую больницу поступила 170-килограммовая женщина с ущемлённой грыжей. Она уже несколько дней чувствовала боли в животе, к тому же её постоянно рвало. Наконец, она решила обратиться к медикам.



Как рассказал завхирургическим отделением Владимир Плакида, 49-летняя Таисия К. находилась в тяжёлом состоянии. Из-за большого живота грыжу было абсолютно не видно. После проведенных диагностических процедур выяснилось, что у Таисии - гигантская ущемлённая грыжа порядка 30 сантиметров в диаметре.



Примерно 12 лет назад ей сделали операцию на матке. Женщина работает дояркой, и поэтому чуть ли не каждый день поднимает тяжести. Из-за частой физической нагрузки место, где десяток лет назад проходил шов, разошлось. В образовавшееся отверстие вылезла тонкая кишка и ущемилась.



Таисии повезло, что она не слишком надолго отложила поход к врачу - ещё немного, и ткани органа стали бы отмирать.



Наутро после поступления в больницу пациентку прооперировали. Процедура длилась около четырёх часов. Сейчас Таисия все ещё находится в больнице и чувствует себя нормально.



- Большое спасибо врачам и медсёстрам, можно сказать, с того света вытащили. Здесь, знаете, очень весёлые доктора, постоянно шутят, - с улыбкой говорит Таисия. - Да и кормят тут хорошо.



Медики надеются, что к концу недели пациентка сможет уже вернуться домой. Сейчас она носит поддерживающий бандаж, чтобы все швы нормально зажили. Отныне ей противопоказаны большие физические нагрузки.



