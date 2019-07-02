В Ростовской области снова выросли цены на бензин



Фото: Evo-gas.ru

Очередное повышение стоимости бензина произошло в Ростовской области. Данные о цене топлива на начало июля представили в ростовском отделении государственной статистики.



Так, согласно даны статистического ведомства на 1 июля, литр бензина марки АИ-92 в Ростове стоит 43 руб. 69 коп. По сравнению с маем, цена выросла на 51 копейку. Среди городов ЮФО донская столица занимает четвертое место по стоимости этого вида топлива. Дороже бензин обходится жителям Краснодара (43 руб. 82 коп.), Майкопа (44 руб. 14 коп.), Севастополя (45 коп. 19 руб.) и Симферополя (45 руб. 20 коп.).



Дешевле топливо в Астрахани (42 руб. 97 коп.), Волгограде (42 руб. 84 коп.), Элисте (42 руб. 71 коп.).



Литр бензина марки АИ-95 в Ростове стоит 47 руб. 35 коп. Подорожание за месяц составило 68 копеек. Стоимость АИ-98 зафиксировалась на уровне 51 руб. 56 коп. Это на 56 копеек дороже, чем в мае.



По уровню цены дизельного топлива Ростов среди городов ЮФО занимает третье место. В донской столице литр горючего стоит 44 руб. 78 коп. По сравнению с маем цена снизилась на 25 копеек. Дешевле топливо в Краснодаре (44 руб. 64 коп.) и Майкопе (44 руб. 57 коп.).



Выше цена на дизельное топливо в Элисте, Волгограде и Астрахани. Самая высокая стоимость на дизельное топливо установилась в Крыму. В Севастополе литр этого горючего стоит 49 руб. 73 коп., в Симферополе – 49 руб. 86 коп.