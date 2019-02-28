Ростов стал четвертым по цене на бензин в ЮФО



Донская столица заняла четвертое место в рейтинге городов ЮФО по стоимости бензина. Данные опубликовал Росстат.



По информации статистического ведомства, в последнюю неделю февраля цена бензина зафиксирована в Ростове на уровне 45 руб. 37 коп. за литр. Рост по сравнению с концом прошлого года составил 15 копеек.



Самая высокая стоимость топлива оказалась в Крыму. В Севастополе литр бензина стоит 50 руб. 13 коп., в Симферополе – 49 руб. 92 коп. На третьем месте - Краснодар, где цена равна 46 руб. 07 коп.



Цена дизельного топлива в Ростове на конец февраля составила 45 руб. 62 коп. Это на 60 копеек больше, чем в конце января. Самым дорогим этот вид топлива оказался в Севастополе – 50 руб. 51 коп.