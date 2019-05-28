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В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку

В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку

На Дону разыскивают пропавшую без вести 13-летнюю девочку. Светлана Павленко вышла из дома в Пролетарском районе области 30 мая и обратно не вернулась.

Родные обратились в полицию. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшей. На вид ей 13-15 лет, рост около 140-150 сантиметров. У несовершеннолетней карие глаза, тёмные прямые волосы до пояса, собранные в хвост. Девочка средней полноты.
- В день пропажи она была одета в белую майку, чёрную юбку до щиколотки, на ногах чёрные шлёпки со стразами, - рассказали в пресс-службе донского главка.

Всех, кто знает, где находится Светлана Павленко или видел её, просят позвонить по телефонам: 8-863-749-95-65, 8-863-749-90-61, 8-928-197-33-01 или 02.

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