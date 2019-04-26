В Ростове разыскивают пропавшую без вести маленькую девочку



Пропавшую без вести 10-летнюю девочку разыскивают в Ростове-на-Дону. Екатерина Мякотных исчезла 28 апреля. В тот день девочка вышла из своего дома в Октябрьском районе и обратно не вернулась.



Семья Кати разыскивает её уже около суток. Сейчас к поискам подключились сотрудники уголовного розыска, отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



У девочки худощавое телосложение, рост примерно 135 — 140 сантиметров. Глаза — карие, волосы — тёмные, подстрижены под каре.



В день пропажи была одета в тёмно-синие лосины, чёрный свитер с изображением белой панды, на ногах — синие кроссовки.



Любую информацию о местонахождении Екатерина Мякотных просят сообщить по телефонам 8-928-270-78-79, 8-989-515-20-20 или 02.