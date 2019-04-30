В Ростовской области получили должности десять мировых судей



В Ростовской области получили должности десять мировых судей. Постановление подписали в Законодательном собрании донского региона.



Судьей участка № 3 в Матвеево-Курганском районе стала Евгения Туголукова. До этого она работала помощником мирового судьи в Белокалитвинском районе на участке № 7. Должность на участке в Таганрогском судебном районе получила Оксана Калашникова, ранее занимавшая пост помощника судьи Ленинского районного суда. На участок № 3 в Зерноградском районе назначили Максима Галдаева. Ранее он работал помощником судьи в Ростовском областном суде. На участке № 5 в Миллеровском районном суде должность получил Евгений Украдыженко. В Азовском судебном районе переизбрали Виталия Молошникова. Все эти мировые судьи будут исполнять обязанности в течение трех лет.



Судьей Новочеркасского судебного района снова назначили Андрея Головачева. Теперь он будет работать на этой должности в течение 10 лет. На пять лет получили должности четыре мировых судьи. Елену Помазкову переизбрали на участке Ворошиловского района Ростова. На участок в Советском районе города назначили Юлию Смолякову, которая ранее работала здесь на протяжении трех лет. Судьей Аксайского судебного района снова стал Михаил Кузнецов. На участке № 3 Таганрогского судебного района должность судьи получила Елена Сысоева.