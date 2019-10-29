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На Дону назначили нового мирового судью

На Дону назначили нового мирового судью
В Ростовской области назначили мирового судью участка № 7 Октябрьского судебного района. Постановление об этом подписали в донском Законодательном собрании.

Должность мирового судьи заняла Валерия Гаврилова. Ранее она работала помощником мирового судьи участка № 9 Ворошиловского судебного района Ростова-на-Дону Ольги Довлекаевой.

Валерия Гаврилова приняла присягу 28 октября. В этот же день она приступила к выполнению должностных обязанностей. Согласно областному закону «О мировых судьях в Ростовской области» Гаврилова будет занимать новый пост на протяжении трех лет.

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