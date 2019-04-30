В Ростовской области перед судом предстанет судмедэксперт, обвиняемый в халатности



В Ростовской области перед судом предстанет судебно-медицинский эксперт, которого обвиняют по статье «Халатность». Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



По версии следствия, в мае 2017 года специалист Аксайского отделения ГБУ РО «БСМЭ» проводил экспертизу тела женщины. Он не обнаружил на трупе следов насильственной смерти. Эксперт пришел к выводу, что женщина скончалась от ишемической болезни сердца.



Спустя несколько месяцев, в декабре, правоохранители установили личности людей, причастных к ее смерти. Сотрудники ГБУ Ростовской области «Бюро СМЭ» заключили, что гибель женщины носила криминальный характер.



По мнению правоохранителей, халатность эксперта не позволила вовремя установить и найти злоумышленников. В результате в дальнейшем они совершил еще ряд преступлений.



В СУ СКР по региону отметили, что в настоящее время собрана вся доказательная база. Уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.