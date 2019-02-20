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В Ростовской области перед судом предстанет подросток, обвиняемый в краже мотоцикла

В Ростовской области перед судом предстанет подросток, обвиняемый в краже мотоцикла
В Батайском городском суде Ростовской области рассмотрят дело подростка, которого заподозрили в краже мотоцикла. Юношу обвиняют по статье «Кража, совершенная с причинением значительного материального ущерба».

По версии следствия, в декабре 2018 года несовершеннолетний находился во дворе одного из домов Батайска. Здесь он увидел чужой мотоцикл. Подросток похитил двухколесный транспорт.

Таким образом, он причинил владельцу транспорта ущерб на сумму 15 600 рублей. Позже правоохранители узнали, что подозреваемый уже имеет судимость.

В настоящее время по делу утвердили обвинительное заключение. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

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