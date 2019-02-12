Сжёг жену заживо: за жестокое убийство житель Ростовской области предстанет перед судом





Житель Ростовской области, обвиняемый в жестокой расправе над собственной супругой, предстанет перед судом.



По версии следствия, в июле 2018 года пьяный 58-летний житель Шахт во время ссоры с женой вылил ей на голову и тело легковоспламеняющуюся жидкость. Затем он поджёг спичку и бросил ее в женщину. На ней мгновенно вспыхнула одежда. Моментально пламя охватило всё тело.



Пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре скончалась. Медики диагностировали у неё термические ожоги головы, тела и конечностей 2-3-й степеней на площади 80%. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».



В следственном управлении Ростовской области сообщили, что расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.