В Ростовской области вынесли приговор молодому человеку, убившему свою девушку



Жителя Новочеркасска осудили за жестокое убийство возлюбленной. Приговор молодому человеку вынес городской суд 16 декабря.



Преступление произошло 3 мая. Накануне 25-летний Сергей Коломыца и его 23-летняя девушка Анастасия Нестеренко провели ночь вместе. Наутро между ними завязалась ссора. Конфликт разгорался. Озверевший парень схватил нож и несколько раз ударил им подругу. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия.



Когда молодой человек понял, что возлюбленная мертва, он спрятал её тело в платяной шкаф и скрылся.



После обнаружения трупа девушки, правоохранители достаточно быстро вышли на след подозреваемого. В отношении Сергея Коломыца было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, сообщает DonDay.ru.