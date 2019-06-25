В Ростовской области объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности



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В Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



С 28 по 30 июня в большинстве районов области уровень пожароопасности достигнет пятого класса, в северо-восточных и местами в северо-западных и южных районах – четвёртого класса.

– В связи с прогнозируемыми осадками пожароопасность местами по региону снизится до первого класса, – добавили в спасательном ведомстве.



Напомним, что пожарная опасность – это погодные условия, при которых существует большая вероятность возгорания травы и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.



В связи со сложившейся ситуацией спасатели просят жителей Ростовской области не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать траву и камыш.