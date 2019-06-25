Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности

В Ростовской области объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности
Фото: Riaderbent.ru

В Ростовской области сохраняется высокий уровень пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 28 по 30 июня в большинстве районов области уровень пожароопасности достигнет пятого класса, в северо-восточных и местами в северо-западных и южных районах – четвёртого класса.
– В связи с прогнозируемыми осадками пожароопасность местами по региону снизится до первого класса, – добавили в спасательном ведомстве.

Напомним, что пожарная опасность – это погодные условия, при которых существует большая вероятность возгорания травы и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

В связи со сложившейся ситуацией спасатели просят жителей Ростовской области не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать траву и камыш.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.