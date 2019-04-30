В Ростовской области нашли пропавшую 35-летнюю женщину



Жительницу Ростовской области, пропавшую неделю назад, нашли живой. 35-летнюю Светлану Казинцеву разыскали 5 мая.



Как рассказали близкие женщины, найти её удалось благодаря информации очевидцев. Случайные свидетели позвонили родным и сообщили, что видели Светлану в Семикаракорске. Знакомые отправились туда и нашли дончанку. Ей понадобилась медицинская помощь.



Напомним, женщина уехала на своем автомобиле 30 апреля в город Константиновск. Там она собиралась снять деньги в банкомате. Домой в тот день Светлана не вернулась. Обеспокоенные родственники начали поиски, когда они не принесли результатов, обратились в полицию.