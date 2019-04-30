На Дону разыскивают 35-летнюю женщину, пропавшую по дороге к банкомату



В Ростовской области родственники и друзья разыскивают 35-летнюю Светлану Казинцеву. Женщина пропала 30 апреля.



По словам близких, в тот день Светлана отправилась на своем автомобиле «ВАЗ-2114» из соседнего района в город Константиновск. Она собиралась там снять деньги в банкомате, расположенном рядом с техникумом. С тех пор на связь женщина не выходила, а её телефон всё время выключен.



Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Однако на протяжении нескольких дней никаких известий о пропавшей не было. Утром 5 мая машину дончанки нашли около одного из частных дворов в Константиновском районе. Хозяйки автомобиля поблизости не было.

- Мы вызвали на место сотрудников полиции, чтобы они опросили местных жителей, - рассказал брат Светланы Роман.



Родные также просят очевидцев, которые могли видеть Светлану Казинцеву, сообщить любую информацию по телефону 8-928-173-06-44, либо 02.