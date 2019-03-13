В Ростовской области кладовщик украл со склада устройства для курения на 100 тысяч рублей



В распределительном центре, расположенном в городе Батайске, произошла кража товара на сумму 100 тыс. руб.



В полицию обратился директор склада. Он заявил о пропаже устройств для курения известного бренда на сумму более 100 тыс. руб. Подозреваемого в краже задержали 14 марта. Им оказался 23-летний житель города Шахты, работавший в распределительном центре кладовщиком.

- Полицейские выяснили, что подозреваемый на протяжении месяца выносил устройства, пряча их под форменной одеждой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Похищенное изъято и возвращено владельцу.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый помещён под подписку о невыезде.