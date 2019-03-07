В Ростове местный житель украл у соседа по коммуналке 200 тысяч рублей



Ростовчанин украл у своего соседа по коммуналке 200 тысяч рублей. Кража произошла в Первомайском районе города, рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 12 марта.



Житель Ростова обратился в полицию и рассказал, что из его комнаты в коммунальной квартире пропали деньги в размере 200 тыс. руб. По подозрению в краже полицейские задержали 36-летнего ростовчанина.

- Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник знал, что сосед откладывает деньги, дождался, когда он уйдет из дома, отжав дверь, проник в комнату и похитил накопления, - рассказали в донском главке. - Часть украденного подозреваемый потратил на личные нужды, остальное вернули потерпевшему.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.