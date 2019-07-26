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В Ростовской области осудили начальника подразделения миграционной службы за незаконную выдачу паспортов

В Ростовской области осудили начальника подразделения миграционной службы за незаконную выдачу паспортов
Фото: katun24.ru
В Ростовской области осудили начальника подразделения миграционной службы Матвеево-Курганского района за незаконную выдачу паспортов.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый выдал четырём гражданам российские паспорта, приняв у них заявления о признании их несовершеннолетних детей, проживающих за пределами страны, гражданами РФ. При этом процедура выдачи документа не соблюдалась.

Более того, обратившиеся в миграционную службу граждане не являлись родителями несовершеннолетних, которым были выданы паспорта.
Ещё одному гражданину начальник миграционной службы выдал документ на другую фамилию. В результате пять человек получили российское гражданство, а один из них - и возможность скрывать персональные данные.
- Суд приговорил обвиняемого к 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Кроме того, осужденного лишили права занимать должности в правоохранительных органах и на государственной службе на 1,5 года.

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