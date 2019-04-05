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В Ростовском зоопарке родилась двухцветная шетлендская пони

В Ростовском зоопарке родилась двухцветная шетлендская пони
В отделе копытных Ростовского зоопарка прибавление. Здесь родилась необычная шетлендская пони.

Особенной малышку называют из-за её двухцветного окраса. Как правило, представители этого вида лошадок одноцветные, обычно белые. Девочку назвали Беллой.
- Она очень привязана к маме, пьёт молоко, но уже пытается есть взрослую пищу – сено, - рассказали в Ростовском зоопарке. - Её мама очень заботливо к ней относится.

В зоопарке также добавили, что Белла активная девочка. Увидеть её можно в любой день.

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