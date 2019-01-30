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В зоопарке Ростова появились пони

В зоопарке Ростова появились пони
В зоопарке Ростова-на-Дону появились пони. Посетители уже могут увидеть двух новых обитателей, сообщает пресс-служба зоосада.

По информации пресс-службы, пони Сонечка и Памела очень миниатюрные. Их рост не превышает 75 сантиметров. Новые обитатели зоопарка дружелюбные, легко идут на контакт.

Отмечается, что сейчас также можно увидеть малышку гуанако. Адель родилась совсем недавно – в декабре. Ее мама Эмма и папа Принц создали пару в 2017 году. Через год в семействе появился детеныш. Уже к концу весны Адель перейдет на взрослый рацион.

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