В Ростовском зоопарке у обезьян игрунок родилась двойня



В зоопарке Ростова у семьи обезьян игрунок родились два малыша. Это первое пополнение в семье приматов.



Пара игрунок сформировалась в прошлом году, когда самец прибыл из Новосибирска. Два малыша родились весом меньше 20 граммов — примерно столько весит средняя шоколадная конфета.



Первое время крошки постоянно находились на маме, цепляясь за её шерсть.







- Сейчас в процесс воспитания включена вся семья, - рассказали в зоопарке. - И мама, и папа, и даже тётушки.



Беременность у самки длится около пяти месяцев. В дикой природе за детьми также присматривают все члены стаи. Скоро маленькие игрунки смогут самостоятельно передвигаться и есть взрослую пищу.