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В Ростовском зоопарке у обезьян игрунок родилась двойня

В Ростовском зоопарке у обезьян игрунок родилась двойня
В зоопарке Ростова у семьи обезьян игрунок родились два малыша. Это первое пополнение в семье приматов.

Пара игрунок сформировалась в прошлом году, когда самец прибыл из Новосибирска. Два малыша родились весом меньше 20 граммов — примерно столько весит средняя шоколадная конфета.

Первое время крошки постоянно находились на маме, цепляясь за её шерсть.

В Ростовском зоопарке у обезьян игрунок родилась двойня

- Сейчас в процесс воспитания включена вся семья, - рассказали в зоопарке. - И мама, и папа, и даже тётушки.

Беременность у самки длится около пяти месяцев. В дикой природе за детьми также присматривают все члены стаи. Скоро маленькие игрунки смогут самостоятельно передвигаться и есть взрослую пищу.

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