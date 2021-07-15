В Ростовском зоопарке проживает один из старейших жирафов Европы

Сколько лет живут жирафы Ротшильда? Специалист ответит вам — до двадцати пяти. А вот жительница ростовского зоопарка Елизара так давно не заглядывала в свидетельство о рождении, что и забыла о своем почтенном возрасте. Высокой красавице 27 лет, и она явно не собирается на пенсию. Статное грациозное создание совершенно не выглядит на свой возраст. Кажется, годы лишь добавили Елизаре царственности, а возраст выдают всего лишь мелкие морщинки.Немного попозировав, жирафа неспешно удаляется в закрытое помещение. Здесь она полновластная хозяйка, а люди — лишь гости, от которых всегда можно уединиться в своем жилье. Как любая высокопоставленная особа, она не любит посторонних взглядов.- Часто народ пытается пройти сквозь служебные ворота: «А мы к Елизаре, мы хотим на нее посмотреть, а она стоит с другой стороны», - рассказывает Алексей Колбасин, заведующий отделом копытных животных.Такой ажиотаж некоторых посетителей зоопарка вполне оправдан. Елизара — единственный в Ростовской области жираф. В этом есть и небольшая доля трагедии. За 27 лет жизни свою вторую половинку жирафа до сих пор не встретила. Сложная процедура приобретения и транспортировки этих высоких животных пока не позволяет ростовскому зоопарку увеличить их число.Елизара — обладательница не только солидного возраста и внушительного роста. Ее необычное имя привлекает внимание не в меньшей степени.- В нашем зоопарке животные называются по годам. Для каждого года существует какая-то своя буква. Например, этот год - «Г». А до него были «В», «Б», «А». Кстати, мы пошли уже на третий круг алфавита. Елизара родилась в год «Е». Ей долго подбирали имя под характер, и остановились на этом, - рассказал Алексей.Кроме внушительных размеров, жирафа обладает и широкой душой. Она совершенно не конфликтует со своими соседями — вилорогими антилопами, спокойно пускает сотрудников в свой вольер, хоть и предпочитает держаться на расстоянии.По характеру Елизара не только покладистая, но и верная. В своей молодости она даже пришла на помощь человеку.- Когда-то давно, когда забор в зоопарке был с большими проемами, в вольер забежала собака. И кинулась на сотрудницу, которая ухаживала за жирафой. Елизара начала защищать работницу, отгоняя собаку, - рассказал заведующий отделом копытных животных.Елизара — самка жирафа Ротшильда, исчезающего вида. Этот вид занесен в Красную книгу. В настоящий момент осталось менее семисот особей. Уникальная черта этих жирафов — пять (у самок два) рожка на голове. Встретить в дикой природе их можно только в заповедниках Уганды и Кении. Елизару можно считать коренной ростовчанкой. Она родилась в ростовском зоопарке у пары жирафов в 1994 году. Свои полновесные 27 лет она отметит в декабре этого года.