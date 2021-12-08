В ростовском Платове задерживается рейс из Ташкента

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В аэропорту Ростова-на-Дону опаздывает рейс из Ташкента. О задержке рейса сообщается на онлайн-табло Платова.Согласно штатному расписанию, из Ташкента в 7:00 вылетел самолет A-320. Прибыть в аэропорт он должен был в 8:50. Однако прилет ожидается не раньше 9:00. Вероятной причиной опоздания мог стать туман.Отметим, что туман накрыл Ростовскую область 9-10 декабря. Плохая видимость в ночное и утреннее время стала проблемой для водителей автомобилей, а также для пилотов.