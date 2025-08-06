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В Ростовской области сплит-система сгорела на глазах хозяйки квартиры

В Ростовской области сплит-система сгорела на глазах хозяйки квартиры
В Ростовской области сплит-система сгорела на глазах хозяйки квартиры. Происшествие случилось 3 августа в Донецке в 3-й микрорайоне.

Кондиционер внезапно воспламенился. Пожар стремительно распространился, полностью уничтожив устройство. В момент возгорания владелица находилась квартиры. К счастью, она успела эвакуироваться и вызвать пожарных.

"Огонь был ликвидирован на площади в восемь квадратных метров", - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС РО
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