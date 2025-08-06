В Ростовской области сплит-система сгорела на глазах хозяйки квартиры
В Ростовской области сплит-система сгорела на глазах хозяйки квартиры. Происшествие случилось 3 августа в Донецке в 3-й микрорайоне.
Кондиционер внезапно воспламенился. Пожар стремительно распространился, полностью уничтожив устройство. В момент возгорания владелица находилась квартиры. К счастью, она успела эвакуироваться и вызвать пожарных.
"Огонь был ликвидирован на площади в восемь квадратных метров", - сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.