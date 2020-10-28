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В Платове задерживается чартерный рейс в Армению

В Платове задерживается чартерный рейс в Армению
В аэропорту Платов задерживается вылет чартерного рейса в Армению. Информация об этом содержится на онлайн-табло донского воздушного хаба.

Согласно информации, вовремя не вылетел самолет сообщением Ростов-на-Дону - Гюмри (аэропорт Ширак) авиакомпании «Уральские авиалинии». Лайнер должен был отправиться из Платова в 12.55, однако по какой-то причине он был задержан.

На рейс завершена посадка, вылет воздушного судна A-320NEO запланирован на 13.30. Прибыть в Армению самолет должен в 15.30.

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