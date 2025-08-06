Очередной слив канализационных стоков обнаружили местные жители под Ростовом

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Недалеко от Ростова-на-Дону, свидетели зафиксировали слив мусора в канал, который тянется вдоль железнодорожного полотна. Об этом сообщает БВ.Жительница Батайска стала случайным наблюдателем очередного загрязнения дренажного канала. Ольга, проживающая в ЖК "Дубрава" рядом с поселком Красный сад, часто гуляет с семьей в этих местах. Их всегда радует красивый канал, текущий недалеко от их жилища.В водоеме можно наблюдать уток, рыбу, слышать кваканье лягушек – прямо пасторальная картина. Но вблизи железной дороги этот же самый канал превращается в дурно пахнущую сточную яму.Состояние водоема вызывает серьезную тревогу у местных жителей. Есть опасения, что регулярные выбросы вредных веществ превратят канал в источник вони и приведут к гибели всех обитающих там растений и животных.Обеспокоенное население направило обращения в экологические инспекции и местные административные органы. В процессе выяснения обстоятельств обнаружилось, что ответственность за этот водный объект не закреплена за муниципалитетом, что затрудняет разрешение ситуации.Отметим, что в Батайске очень много водоемов, в которые сливают нечистоты. Так, в конце июля из-за сброса канализационных стоков в канал в районе микрорайона Солнечного погибла рыба.