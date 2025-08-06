В Ростове доходный дом Рындзюна снова вскрыли неизвестные

Фото: Дондей

Доходный дом на улице Серафимовича, 89 был построен в 1885 году. В 1895 году Илья Рындзюн открыл водолечебницу. Пациентов здесь лечили с помощью инновационных для того времени процедур.Здание сумело пережить революцию, Великую Отечественную войну и 90-е годы. Однако вскоре дом пришел в аварийное состояние. В 2014 году его часть снесли, вторую позже признали аварийной.Здание продолжает терять свой исторический облик - в помещениях разбросана мебель, со стен слезает краска, а на фасаде глубокие трещины. Также за последние несколько месяцев дом успел лишиться батарей, ограды, части ограды лестницы и лифта, а также его кабину.К старым взломанным проходам добавились новые. Так, ростовский краевед Геннадий Крольман сообщил, что 5 августа неравнодушные граждане вновь заделывали двери и окна здания. Сейчас все проходы внутрь дома закрыты - на двери висит замок, окна заделаны досками. Увы, пока неясно, насколько долго прослужит эта новая защита.