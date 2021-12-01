В ростовском Платове на несколько часов задерживается рейс в Сочи

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В аэропорту Платов задерживается рейс в Сочи. Информация об этом появилась 2 декабря на онлайн-табло донского аэровокзала.По плану вылет самолета RRJ-95B авиакомпании «Азимут» должен был состояться в 19:55, а прибытие в аэропорт Адлера - в 21:05. Однако из Ростовской области воздушное судно отправится не раньше 22:35. Что могло стать причиной задержки рейса, пока не известно.При этом в аэропорту Адлера также внесли изменения в расписание четырех рейсов. Один рейс задержан, а несколько вылетов в разные города были совсем отменены.